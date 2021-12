NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

160,98 USD +0,84% (29.12.2021, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (30.12.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 5. April 2021 auf ein Hoch bei 146,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einer längeren Konsolidierung sei es am 4. November 2021 zum Ausbruch und einem anschließenden Anstieg auf 158,98 USD gekommen. Nach diesem Hoch vom 15. November habe der Wert noch einmal konsolidiert und dabei auf das alte Ausbruchsniveau zurückgesetzt. Am 27. Dezember sei die Aktie aus der kleinen Konsolidierung nach oben ausgebrochen. In den letzten beiden Tagen habe sie sich oberhalb des Ausbruchsniveaus behauptet.Das Chartbild der Aktie von Applied Materials mache einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen. Ein mögliches Ziel liege bei 184,32 USD. Sollte der Wert aber unter 155,35 USD abfallen, würden die Bullen einen Rückschlag erleiden. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall gen 146,00 bis 141,56 USD zu rechnen. (Analyse vom 30.12.2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:141,74 EUR -0,10% (30.12.2021, 08:29)