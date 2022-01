NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

157,18 USD -1,49% (13.01.2022, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (14.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) unter die Lupe.Zum Jahreswechsel sei der Applied Materials-Aktie mit 163,01 USD ein neues Allzeithoch gelungen, welches gestern zumindest intraday (166,50 USD) nochmals habe getoppt werden können. Die Ausgangsposition für das neue Jahr sei aus charttechnischer Sicht also vielversprechend. Das liege nicht zuletzt an zwei verschiedenen Formationen. Zum einen könne die Kursentwicklung seit November damit als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 142 USD und 159 USD interpretiert werden. Zum anderen liege längerfristig ein aufsteigendes und erfolgreich zurückgetestetes Dreieck vor. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch eine hohe Relative Stärke (Levy) sowie das bestehende MACD-Kaufsignal reduziert. Aus der beschriebenen Tradingrange ergebe sich nun ein kalkulatorisches Kursziel von rund 176 USD. Das größere Dreiecksmuster lasse perspektivisch sogar Raum bis rund 186 USD. Unter Tradingaspekten biete sich das Hoch von Mitte Dezember (158,30 USD) als engmaschige Absicherung an. Strategische Investoren sollten ihren Engagements indes mit einer Absicherung auf Basis der alten Dreiecksbegrenzung bei rund 145 USD etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:137,32 EUR +0,03% (14.01.2022, 10:48)