Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (15.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Applied Materials: Intakte Rally - ChartanalyseDie Aktie des Halbleiterwertes Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 5. April 2021 ein Allzeithoch bei 146,00 USD geklettert. Nach diesem Hoch habe sie mehrere Monate in einem symmetrischen Dreieck konsolidiert. Am 4. November sei der Ausbruch aus dem Dreieck und auch gleich der auf ein neues Allzeithoch gelungen. Nach einem neuen Rekordhoch bei 156,68 USD sei es zu einem kleinen Rücksetzer gekommen, aber am Freitag habe der Wert bereits wieder ein neues Allzeithoch markiert.Damit befinde sich die Aktie von Applied Materials in einer intakten Rally. Innerhalb dieser habe es vor wenigen Tagen ein mittelfristiges Kaufsignal gegeben. Aktuell deute sich die Bestätigung dieses Signals an. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 184,32 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Mittwoch bei 150,27 USD abfallen, wäre mit einem Rücksetzer in Richtung 146,00 oder 144,50 USD zu rechnen. Ein solcher Rücksetzer könnte als Pullback an die Konsolidierung ab April eingeordnet werden. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:137,02 EUR 0,00% (15.11.2021, 08:48)