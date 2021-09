Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple zähle vor Wochenschluss zu den ganz großen Verlierern an der Wall Street, ziehe mit seinen Verlusten den Dow Jones runter. Ein Urteil bringe den Tech-Riesen aus Cupertino in Bedrängnis. Nach dem Allzeithoch würden einige Marktteilnehmer in den Verkaufsmodus wechseln und sich im Vorfeld eines wichtigen Events von dem Titel trennen.Wenige Tage vor dem großen Event kommenden Dienstag, an dem Apple neue Produkte vorstellen werde, entferne sich die Aktie ein großes Stück vom zuvor markierten Allzeithoch. Grund für die Verkaufswelle, die den Börsenwert um rund 75 Milliarden US-Dollar senke, sei eine Gerichtsentscheidung, die das App Store-Konzept des Tech-Riesen aus Cupertino in Bedrängnis bringe.Mit J.P. Morgan melde sich nun eine der renommierten US-Investmentbanken zu Wort. Das Urteil im Streit mit dem Spiele-Entwickler Epic bedeute wohl keine erheblichen Änderungen für seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Bereiche Services/App Store, habe Analyst Samik Chatterjee in einer ersten Reaktion am Freitag geschrieben. Konsequenterweise habe Chatterjee nicht an seiner Einstufung geschraubt. Sie laute unverändert "overweight". Den fairen Wert der Apple-Aktie sehe er bei 180 US-Dollar - auch hier keinerlei Anpassung.Auch "Der Aktionär" rüttele nicht an seiner Einschätzung. Es gelte weiterhin übergeordnet: Bei Apple-Aktien die Gewinne laufen lassen, so Leon Müller von "Der Aktionär". Rücksetzer seien eher (Nach-)Kaufgelegenheiten. (Analyse vom 10.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link