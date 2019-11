Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ericsson, Huawei, Nokia und ZTE würden sich schon mitten im Rennen um die großen Aufträge für einen Ausbau der 5G-Infrastruktur befinden. In Zukunft könnte ein weiterer Player ins Rennen um den neuen Wachstumsmarkt starten - der Name des potentiellen Starters: Apple.Nach dem gemeinsamen Besuch des US-Präsidenten Donald Trump und des Apple-CEOs Tim Cook in einer Fabrik in Texas, schienen sich die beiden mächtigen Männer näher zu stehen als je zuvor. Die Lobbyarbeit des Apple-Chefs scheine sich auszuzahlen, denn Trump habe bereits versichert, dass er prüfe, ob Apple von den China-Zöllen ausgenommen werden könne. Jetzt habe Trump für die zweite Überraschung gesorgt: Der US-Präsident habe nach dem gemeinsamen Fabrik-Besuch auf Twitter geschrieben, er könne sich vorstellen, dass Apple sich am Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes in den USA beteiligen könne.Der Konzern habe sich zu den Äußerungen Trumps nicht äußern wollen. Kein Wunder, denn nach der Übernahme von Intels Modem-Sparte für 1 Mrd. USD arbeite Apple zwar an 5G-Modems für Mobile-Geräte, aber nicht an Hardware für Mobilfunk-Zellen oder Funkzugangsnetzen. Es wäre allerdings ein Paukenschlag, wenn Apple ankündigen würde, in 5G-Infrastruktur zu investieren. Der Markt sei hochattraktiv und die USA verfüge über keinen eigenen Big Player, gehe jedoch gleichzeitig gegen die chinesische Konkurrenz von Huawei und ZTE vor.Ein attraktiver Markt der insbesondere mit politischer Rückendeckung "leicht" zu bespielen wäre. Aus eigener Kraft die Technologie zu entwickeln, ohne dass die USA in den kommenden Jahren beim 5G-Ausbau zurückfalle, werde aber ein schwieriges Unterfangen. Es dürfte daher nur in Verbindung mit einer Übernahme gehen, doch auch hierzu würden die geeigneten Kandidaten fehlen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link