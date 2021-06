Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ruhig sei es zuletzt um das Auto-Projekt "Titan" des US-Konzerns gewesen, doch nun sorge eine weitere Personalie für Aufsehen. Apple habe einen früherer BMW-Manager mit Elektroauto-Expertise angeworben. Was genau der Tech-Riese in Sachen Elektroauto plane, sei allerdings weiterhin ungewiss.Apple unterstreiche die Ambitionen im Autobereich mit der Verpflichtung des ehemaligen BMW-Managers Ulrich Kranz. In seinen 30 Jahren beim Münchner Premium-Hersteller habe er u.a. das Elektroauto i3 und den Hybridsportwagen i8 mitentwickelt. 2016 sei er als Chief Technology Officer zum Elektroautobauer Faraday Future gewechselt, ehe er das Start-up Canoo mitgegründet habe, das an einem autonomen Elektroauto arbeite.Bevor Canoo im Dezember per SPAC an die Börse gegangen und zuletzt ins Visier der US-Börsenaufsicht SEC geraten sei, habe es Gerüchte über eine Übernahme des Start-ups gegeben. Zu den Kaufinteressenten solle u.a. Apple gehört haben.Den Canoo-CEO habe sich der Tech-Konzern nun anderweitig geschnappt und die Medienberichte über Kranz‘ Verpflichtung mittlerweile bestätigt, dabei jedoch keine weiteren Details verraten. Nach Bloomberg-Informationen werde er im Team von Doug Field arbeiten, den Apple als Leiter des "Project Titan" von Tesla abgeworben habe.In der Zwischenzeit müsse es das bestehende Geschäft mit iPhones, iPads, Macs und Diensten richten. Das laufe zweifellos bullenstark, doch mit Blick auf die Kursentwicklung würden die Anleger nach dem nächsten großen Ding lechzen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Neueinsteiger könnten den rund 135-igen Abschlag vom Allzeithoch zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.