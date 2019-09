Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Apple würden möglicherweise 13 Milliarden Euro an Steuernachzahlungen für den Zeitraum 2003 bis 2014 drohen. Dies fordere zumindest die EU-Kommission. Irland wehre sich indes vehement dagegen und gehe nun zusammen mit Apple vor dem EU-Gericht gegen den Beschluss vor. Der Prozess könnte sich allerdings noch über Monate erstrecken.Irland: Land mit niedrigen Steuern und Sitz dutzender Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley, die von hier aus ihr Europa-Geschäft betreiben würden. Die EU-Kommission habe Irland dazu aufgefordert, 13 Milliarden Euro von Apple zurückzufordern. Doch Irland wehre sich dagegen, denn man fürchte so seine Position als attraktives Hauptsitzland in der EU zu verlieren.Doch worum gehe es im Kern? Die Kommission beschuldige Irland der staatlichen Beihilfe. Apple hätte seine Gewinne nicht in den Ländern versteuert, in denen sie eigentlich anfallen würden. Stattdessen würden diese in den jeweiligen Verwaltungssitzen erfasst und über interne Umbuchungen auf ein Minimum reduziert. So habe eine Untersuchung der EU-Kommission ergeben, dass die eigentliche Steuerlast im Zeitraum 2003 bis 2014 nur 0,005 Prozent betragen habe.Apple und Irland würden nun gegen den Beschluss der Kommission vorgehen wollen. Apple-CEO Tim Cook habe bislang immer wieder betont, dass Irland dem Konzern besonders wichtig sei. Insgesamt beschäftige Apple laut dem Tech-Magazin heise rund 6.000 Mitarbeiter in Irland. Zudem gebe es auf der Insel rund 300 Apple-Lieferanten sowie 17.000 iOS-Entwickler.Auf die Aktie habe der Streit bislang wenig Einfluss. Diese befinde sich nahe ihrem Allzeithoch. Für kräftig Schub habe zuletzt die Keynote gesorgt, auf der die neuen iPhone-Modelle vorgestellt worden seien. Doch besonders der geplante Streamingdienst Apple TV+, der für nur 4,99 Dollar an den Start gehe, habe Anleger in Kauflaune versetzt. Positive News habe es zu Beginn der Woche auch aus China gegeben. Hier sei aus Daten der Alibaba Plattform Tmall hervorgegangen, dass die Vorbestellungen des iPhone 11 bereits am ersten Tag um 335 Prozent höher gelegen hätten als beim iPhone XR.Nicola Hahn von "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie. (Analyse vom 17.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link