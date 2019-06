XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Anleger würden die Befürchtung äußern, dass eine weitergehende Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einem signifikanten Einbruch der chinesischen iPhone-Nachfrage führen könnte.Daten von Jiguang, einem Service Provider, würden aber zeigen, dass der Mai für Apple Inc. den fünften Monat in Folge mit Marktanteilsgewinnen im Hinblick auf die installierte Smartphone-Basis in China markiere.iPhone-Preissenkungen, eine größere Inanspruchnahme von Finanzierungen, niedrigere Mehrwertsteuern und ein verbessertes chinesisches Verbrauchervertrauen seien alles Aspekte, die zu überraschend stabilen Nachfragetrends beitragen würden, so die Analystin Katy Huberty.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: