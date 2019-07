XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,48 EUR +3,21% (01.07.2019, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,52 EUR +3,14% (01.07.2019, 10:49)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,96 USD -0,89% (28.06.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.Schwache Endmärkte, eine deutliche Abkühlung der Nachfragedynamik, nicht zuletzt durch den Handelsstreit zwischen den USA und China befeuert, sowie Konjunktursorgen würden die Branchenstimmung belasten. Mit einem Absatzrückgang um 3,0% (gemaß IDC) habe der PC-Markt einen schwachen Jahresstart hingelegt. Im Vorfeld des Supportablaufs für Windows 7 liefere der Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor Wachstum. Bremswirkung hätten Lieferengpässe bei Intel-Prozessoren entfaltet, welche sich jedoch im weiteren Jahresverlauf abschwächen würden.Gartner und IDC hätten sich deutlich in den Angaben zum Rückgang des weltweiten Smartphone-Absatzes (2,7% und 6,6%) unterschieden. Besonders hohe Diskrepanzen hätten bei den Zahlen zu Apple geherrscht. Erlöse mit iPhones seien nach Konzernangaben um 17,3% auf USD 31,05 Mrd. eingeknickt. Je nach Quelle sei der Einbruch der Absatzmenge auf 16% bis 30% geschätzt worden. Apple liefere seit dem laufenden Geschäftsjahr keine Daten zu Absatzmengen und Durchschnittspreisen. In der Region Greater China seien die Konzernerlöse eingebrochen, um 21,5% bzw. USD 2,81 Mrd.Der Handelsstreit zwischen den USA und China habe sich inzwischen deutlich in einer Marktabschwächung manifestiert. Entspannungssignale könnte ein positiver Ausgang der Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping im Rahmen des G20-Gipfels in Osaka senden. Kurzfristig erwarte Zienkowicz jedoch eine gesteigerte Volatilität. Er bestätige seine Sektoreinstufung "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Apple Inc.": Keine vorhanden.