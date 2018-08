Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,28 Euro +5,42% (01.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,48 Euro +5,25% (01.08.2018, 19:59)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

200,38 USD +5,30% (01.08.2018, 19:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.08.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hat Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 vorgelegt und überzeugt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank einer soliden Nachfrage nach den iPhone-Modellen und Einnahmen aus den App- sowie Musikdienst-Verkäufen habe das Unternehmen einen neuen Rekordumsatz vorweisen können.Der Quartalsumsatz habe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden US-Dollar zugelegt. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 11,53 Milliarden US-Dollar geklettert. Damit habe Apple mit beiden Kennzahlen über den Erwartungen von Analysten gelegen.Die Verkaufszahlen für das iPhone hätten fast unverändert zum Vorjahr (+1%) bei 41,3 Millionen Stück gelegen. Doch beim durchschnittlichen Verkaufspreis pro Telefon habe Apple mit 724 USD deutlich den von Analysten erwarteten Wert von knapp 694 USD übertroffen. Vor einem Jahr habe der Wert noch knapp über 600 USD gelegen. Dadurch sei der Umsatz in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 29 Milliarden USD gestiegen. Diese Entwicklung bedeute, dass die Nachfrage nach dem teuersten Modell, dem iPhone X, weiter hoch sei. Laut Konzernchef Tim Cook sei es erneut das populärste Modell gewesen.Das stärkste Umsatzwachstum habe jedoch der Bereich "Service" mit einer Steigerung von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 9,6 Milliarden USD gezeigt. Im "Service" Bereich seien beispielweise der App Store, die iCloud-Speicherdienste, die Musik und Videodienste oder das digitale Bezahlsystem Apple Pay enthalten. Die Sparte sei schon jetzt die zweit Größte hinter dem iPhone. iPad und Mac-Computer seien mit einem Umsatzverlust von je 5 Prozent im Quartal längst weit zurückgeblieben.Bei der Analystenkonferenz am letzten Dienstag habe Konzernchef Tim Cook angekündigt, den Bezahldienst Apple Pay nach seiner Einführung vor vier Jahren auch in Deutschland bis zum Ende des Jahres einzuführen. Bei Apple Pay könnten ein iPhone oder eine Computer-Uhr von Apple die EC- oder Kreditkarte ersetzen. Zum Bezahlen halte der Kunde die Geräte im Geschäft an das Terminal.Über die Einführung des Bezahlsystems in Deutschland sei lange spekuliert worden. In vielen anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Frankreich, Schweiz, Spanien oder Österreich sei der Dienst bereits eingeführt worden. In Deutschland würden die Angebote zum Bezahlen per Smartphone gerade nach jahrelangem Nischendasein an Bedeutung gewinnen. Vor kurzem sei Google mit seinem Konkurrenzdienst in Deutschland an den Start gegangen, erst diese Woche hätten die Sparkassen ihren eigenen Service eingeführt.Apple Pay sei aktuell in 24 Märkten verfügbar, habe Cook gesagt. Im vergangenen Quartal seien über den Dienst eine Milliarde Transaktionen abgewickelt worden - mehr als drei Mal so viele wie ein Jahr zuvor.Die Apple-Aktie werde aktuell bei 190,29 USD (01.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei 195,96 USD (26.07.2018), das Jahrestief bei 148,41 USD (01.08.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 27 Analysten die Aktie auf "kaufen", 18 auf "halten" und kein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von 209,12 USD setzen. (Analyse vom 01.08.2018).