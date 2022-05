Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,00 EUR +0,82% (25.05.2022, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,76 EUR -2,97% (24.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,36 USD -1,92% (24.05.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

86598



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Die richtigen Impulse fehlen noch - ChartanalyseNachdem sich der Ausbruch aus dem Keilmuster im März als Fehlsignal entpuppt hatte, ging es für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in acht negativen Wochen hintereinander rund 22% nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag seien die Papiere mit 132,61 USD sogar auf den tiefsten Stand seit dem 22. Juni 2021 gerutscht. Allerdings nur im Intraday-Verlauf, denn bis zum Handelsschluss hätten sich die Kurse um 3,9% auf 137,75 USD erholen können. Im Kerzenchart sei dadurch ein langer unterer Schatten entstanden, der - in Kombination mit der festeren Sitzung am Montag (+3,9%) - Hoffnungen auf einen Umkehrtag geweckt habe. Allerdings seien die Kurse gestern wieder um 1,9% auf 140,36 USD zurückgefallen.Ausblick: Mit dem Intraday-Reversal vom vergangenen Freitag sei im Apple-Chart jetzt zwar ein signifikantes Tief entstanden, doch damit dieses tatsächlich als Umkehrpunkt gewertet werden könne, brauche es zwingend eine Bestätigung in Form weiterer Kursanstiege.Das Long-Szenario: Die erste Triggermarke finde sich auf der Oberseite jetzt am Top vom Montag bei 143,26 USD, das zusammen mit der unteren Keilbegrenzung eine Doppelhürde bilde. Merklich aufhellen würde sich das angeschlagene Chartbild aber erst oberhalb von 150,10 USD - also dann, wenn die Notierungen sowohl über die Volumenspitze bei 148,50 USD als auch über das markante Mai-Zwischenhoch bei 149,77 USD, die 150er Marke und das März-Tief klettern würden. Sobald der Ausbruch über dieses Widerstands-Cluster gelinge, könnte nachfolgend ein Hochlauf bis zum Januar-Tief oder dem September-Hoch bei 154,70 USD bzw. 157,26 USD angestoßen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: