Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ab heute könnten ausgewählte Kunden den neuen Mac Pro bestellen. Dies habe der Konzern seiner erlesenen Kundschaft per E-Mail gestern mitgeteilt. Das neue Schmuckstück sei allerdings kein Schnäppchen. Glatte 5.999 Dollar müssten Kunden für den Superrechner auf den Tisch legen - und das sei erst der Basispreis."Der Mac Pro ist der powervollste Computer, den wir je gebaut haben und wir sind stolz, ihn in Austin zu bauen. Wir danken der Administration für ihre Unterstützung und das sie uns diese Möglichkeit ermöglichen", so Cook im September.Ein Bildschirm sei dabei allerdings noch nicht dabei. Doch Apple werde gleichzeitig auch seinen neuen 6K Pro Display XDR auf den Markt bringen. Einstiegspreis: 4.999 Dollar. Alles in allem könnten Kunden so also schnell mehr als 10.000 Dollar für ein komplettes Set ausgeben. Der IT-Blog The Verge habe vorgerechnet, dass man bei voll ausgereizter Ausstattung sogar bei bis zu 50.000 Dollar landen könnte.Doch man müsse dazusagen, dass der neue Mac Pro nicht für den regulären Konsumenten gedacht sei. Zielkundschaft seien vor allem professionelle Grafiker und Filmemacher.Apple sei zuletzt kräftig kritisiert worden, nachdem CEO Tim Cook zusammen mit US-Präsident Trump das Montagewerk des Mac Pro in Austin, Texas besichtigt habe. Der Vorwurf: Der Konzern habe Trump einen Wahlkampfauftritt verschafft.Das kommende Jahr könnte höchst erfolgreich für Apple werden.Für Anleger gilt es daher, trotz Höchstständen bei der Apple-Aktie, weiter dabeizubleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link