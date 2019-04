Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,71 Euro +0,50% (04.04.2019, 16:55)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 195,88 +0,27% (04.04.2019, 16:55)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse ihre Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley nehmen auf die Schätzungen von Sensor Tower Bezug, wonach die App Store-Umsätze von Apple Inc. im März-Quartal gegenüber dem Vorjahr um 15% auf 3,7 Mrd. USD gestiegen seien. Gegenüber dem Zuwachs im Dezember-Quartal impliziere diese Prognose eine Wachstumsabschwächung um 1%.Unter Berücksichtung unveränderter Prognosen für die übrigen Service-Aktivitäten würden Service-Einnahmen im März-Quartal von 11,5 Mrd. USD signalisiert. Damit würde Apple leicht schwächer abschneiden als angenommen. Die Entwicklung würde aber mit den Erwartungen des Marktes im Einklang stehen.In ihrer Apple-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 220,00 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:173,80 Euro -0,46% (04.04.2019, 16:36)