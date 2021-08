Die Apple-Aktie notiere am Freitag im vorbörslichen US-Handel nahezu unverändert, obwohl sie ex Quartalsdividende in Höhe von 0,22 Dollar gehandelt werde. Das Allzeithoch von 150,00 Dollar bleibe damit in Reichweite. Die Kaufempfehlung des AKTIONÄR für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf gegen Kinderpornografie habe Apple drastische Maßnahmen angekündigt. Ein komplexes Verfahren solle sicherstellen, dass bei unbescholtenen Nutzern den Datenschutz gewahrt bleibe und gleichzeitig Alarm geschlagen werde, wenn verdächtiges Material gefunden werde.Bei der Nutzung des konzerneigenen Online-Speicherdienstes iCloud wolle Apple von diesem Herbst an die Fotos auf Geräten von US-Nutzern mit einer Liste von bekanntem kinderpornografischen Material abgleichen lassen. Ein entsprechendes Verfahren habe der Konzern am Donnerstag vorgestellt.Für den Abgleich solle auf die Geräte eine Datei mit sogenannten "Hashes" von bereits bekannten kinderpornografischen Inhalten geladen werden - eine Art digitaler Fingerabdruck des Bildes. Darüber lasse sich bei einem Vergleich mit speziellen Verfahren eine Kopie des Fotos erkennen, das Original könne aus dem Hash aber nicht wiederhergestellt werden.Bei einer Übereinstimmung würden verdächtige Bilder mit einem Zertifikat versehen, dank dem Apple sie nach dem Hochladen zur iCloud ausnahmsweise öffnen und einer Prüfung unterziehen könne. Das System schlage erst Alarm, wenn es eine bestimmte Anzahl von Treffern gebe. Wie viele es dafür sein müssten, werde nicht öffentlich gemacht.Werde dann bei der Überprüfung tatsächlich kinderpornografisches Material entdeckt, melde Apple dies der amerikanischen Nichtregierungsorganisation NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), die wiederum Behörden einschalten könne.Während die Funktion nur für Apple-Kunden mit US-Accounts aktiviert werde, sei die Datei mit den Hashes künftig fester Teil des Betriebssystems. Sie solle damit auf alle Geräte geladen werden, auf denen diese Systemversion installiert werde. Aktualisiert werden solle die Liste auf den Geräten entsprechend mit Erscheinen neuer Versionen der Betriebssysteme von iPhones und iPad-Tablets. Vor einer internationalen Einführung der Funktion müssten erst noch rechtliche Voraussetzungen geklärt werden.Darüber hinaus solle es künftig die Möglichkeit geben, dass Eltern eine Warnmeldung erhalten würden, wenn ihr Kind in Apples Chatdienst iMessage Nacktfotos erhalte oder verschicke. Die Nacktheit in den Bildern werde dabei von Software auf dem Gerät erkannt. Der Konzern erfahre nichts davon.Die heute gängige Verschlüsselung von privater Kommunikation in Chatdiensten und auf Smartphones, die auch Apple nutze, biete den Nutzern ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz. Kritiker würden aber bemängeln, dass sie die Aufklärung von schweren Straftaten wie Kindesmissbrauch erschwere.In der Vergangenheit habe sich der Konzern wiederholt gegen Forderungen von US-Sicherheitsbehörden gewehrt, die Verschlüsselung seiner Geräte bei Ermittlungen zu knacken. Apples angekündigtes System sei ein Versuch, das Problem auf andere Weise zu lösen. Das Unternehmen habe Analysen mehrerer Experten veröffentlicht, die den Datenschutz bei dem Verfahren begrüßt hätten.Allerdings gebe es auch Kritik an dem Verfahren. So liege der Fokus auf Hashes von bereits bekannten Fotos. Auf den Geräten neu erstellte Inhalte könnten damit also nicht entdeckt werden.Matthew Green, Kryptografie-Experte an der US-Universität Johns Hopkins, habe zudem kritisiert, dass überhaupt die Möglichkeit zum Abgleich von Dateien auf den Geräten geschaffen werde. Er sehe speziell die Gefahr, dass jemand Hashes für andere Inhalte auf Geräte schleusen könnte - und dass beispielsweise autoritäre Regierungen die Funktion zur Suche nach anderen Inhalten missbrauchen könnten.