Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Spätestens seit der Zahlenvorlage in der Vorwoche sei klar: Selbst an Apple würden Chipmangel und Lieferkettenprobleme nicht spurlos vorübergehen. Laut einem Medienbericht müsse der US-Gigant inzwischen genau abwägen, welche Produkte bevorzugt produziert würden.Wie "Nikkei Asia" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Unternehmensinsider berichte, habe Apple die Produktion von iPads in den vergangenen zwei Monaten um 50 Prozent gedrosselt. Dadurch sollten Kapazitäten für die Produktion des neuen iPhone 13 geschaffen werden. Der Grund: Speziell in den westlichen Ländern erwarte der Tech-Riese eine höhere Nachfrage nach neuen Smartphones als nach neuen Tablets.In Anbetracht der Tatsache, dass die iPhone-Absätze traditionell wenige Monate nach der Vorstellung ihren Höhepunkt erreichen würden, mache das absolut Sinn. Das iPhone 13 sei am 24. September offiziell vorgestellt worden und dürfte ein begehrtes Weihnachtsgeschenk sein. Mit drei bis fünf Wochen Lieferzeit müssten die Kunden in Europa und den USA aktuell aber länger auf bestimmte Geräte warten als normalerweise üblich.Für Brady Wang von Counterpoint Research sei es nur logisch, dass Apple im Falle von Produktions- und Lieferengpässen die Produktion von iPhones priorisiere. "Mit rund 200 Millionen Einheiten pro Jahr ist der iPhone-Absatz viel größer als der der iPads. Die wichtigsten und kritischsten Ökosysteme von Apple drehen sich alle um das iPhone als Produkt-Ikone", habe er gegenüber "Nikkei Asia" gesagt. Zudem sei die Nachfrage nach iPads weniger saisonal geprägt als die nach den iPhones.Apple sei aber gut gerüstet: Dass viele Chips und Komponenten gleichermaßen in iPhones und iPads zum Einsatz kommen würden, ermögliche kurzfristige Änderungen in der Produktion, um auf Änderungen bei Angebot und Nachfrage reagieren zu können. Zudem helfe die enorme Cash-Position, etwaige Umsatzeinbußen abzufedern.Wichtig sei bei alledem, dass es sich aktuell um ein Problem auf der Angebotsseite handle, das einerseits temporär sei und andererseits fast alle Branchen mehr oder weniger stark belaste. Die Nachfrage nach Apple-Produkten sei unverändert groß.Apple sei gut aufgestellt, um auch die aktuell schwierige Marktphase mit fehlenden Chips und langen Lieferzeiten zu meistern. Das Management rechne sogar mit weiterem Wachstum - wenn auch weniger stark als gewohnt.Investierte Anleger könnten bei der Apple-Aktie daher getrost dabei bleiben. Schnäppchenjäger positionieren sich im Bereich von 140 Dollar für (Nach-)Käufe, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)