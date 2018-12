Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Aktie des US-Kommunikationskonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nach wie vor ein klarer Kauf.Apple-Experten seien sich einig. Das iPhone finde keine Abnehmer mehr, das einst hochgelobte Service-Geschäft werfe doch nicht so viel ab wie erhofft und nun riskiere Apple mit seine Personalplänen Marge. Das Apple-Management um Tim Cook mache augenscheinlich nur noch kapitale Fehler und die Aktie falle weiter.Apple sei in eine Phase der Stagnation eingetreten. Darüber seien sich zahlreiche Experten sicher. Das iPhone mutiere zum Ladenhüter, das Service-Geschäft, das mit einem Wachstum von 30 Prozent zuletzt ein Wachstumsgarant gewesen sei, solle laut eines Analysten ebenfalls seine besten Zeiten gesehen haben. Nun habe Apple Initiativen angekündigt, die die Gewinne erodieren lassen würden.Apple wolle weiterhin tausende neue Mitarbeiter einstellen und eine Milliarde in einen neuen Campus in Austin/Texas investieren, an dem alleine 5.000 neue Mitarbeiter arbeiten sollten. Bereits im Januar dieses Jahres und wenige Wochen nach der Unterzeichnung der Steuerreform vom Dezember 2017 habe Apple seinen Plan zur Erhöhung der Investitionen, zur Erhöhung der Ausgaben bei Zulieferern und Herstellern sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten vorgestellt. Bis 2023 sollten 20.000 Mitarbeiter zusätzlich auf die Gehaltsliste von Apple kommen, was einer beachtlichen Steigerung der Mitarbeiterzahl um fast 25 Prozent gegenüber dem damaligen Stand (Q4 2017/Q1 2018) bedeuten würde. Ein Viertel davon solle im oben genannten Campus beheimatet sein.Wie sähen die finanziellen Auswirkungen aus? "Der Aktionär" rechne für die 5.000 neuen Mitarbeiter in Texas, was vor allem Service-Mitarbeiter sein dürften, mit einem zusätzlichen Aufwand von 60.000 Dollar je Mitarbeiter. Bezogen auf die neuen Angestellten in Austin wären das 300 Millionen Dollar. In Apple-Dimensionen werde eher in Milliarden als Einheit gerechnet, sodass die Kostenauswirkung akzeptabel erscheine. Die Verwaltungskosten würden sich um 1,7 Prozent erhöhen, die operative Marge entsprechend um 12 Basispunkte sinken. Das wäre also kein großes Ding.Apple-Aktionäre müssten sich nun die Frage stellen, ob Tim Cook seine Kostenbasis einfach so ohne jegliche Strategie aufblase? Oder ob das Management davon ausgehe, dass die Firma weiter wachsen werde. "Der Aktionär" gehe weiterhin von Letzterem aus.Nach Ansicht von Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Apple-Aktie daher weiterhin ein klarer Kauf. (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link