Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

94,73 EUR +0,54% (30.10.2020, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

95,26 EUR -3,46% (30.10.2020, 13:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

115,32 USD +3,71% (29.10.2020, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Obwohl die Erwartungen der Analysten übertroffen und ein neuer Umsatzrekord gemeldet worden seien, sei die erste Reaktion der Anleger klar negativ ausgefallen. Denn ausgerechnet die wichtigen iPhone-Umsätze hätten gestern nicht überzeugt.Im abgelaufenen vierten Quartal (bis 30. September) habe Apple einen Rekordumsatz von 64,7 Milliarden Dollar eingenommen - ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und eine Milliarde mehr, als von Analysten erwartet. Der Gewinn sei allerdings um 7,4 Prozent auf knapp 12,7 Milliarden Dollar gesunken.Grund dafür sei in erster Linie der verzögerte Marktstart des iPhone 12. Anders als seit Jahren üblich seien die vier Modelle der neuen Serie diesmal nicht im September präsentiert worden, sondern erst im Oktober. Der Verkaufsstart sei damit bereits in das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2021 gefallen. So kurz vor dem Marktstart der neuen Generation hätten sich zudem viele Kunden beim Kauf des iPhone 11 zurückgehalten.Die Folge: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der iPhone-Umsatz um ein Fünftel auf rund 26,4 Milliarden Dollar gesunken und habe damit unter den Prognosen der Wall Street gelegen. Das iPhone sei nach wie vor das wichtigste Produkt im Apple-Portfolio. Sein Anteil am Gesamtumsatz sei mit rund 41 Prozent nun allerdings auf den tiefsten Stand seit Jahren gefallen.Nach den Zahlen sei die Apple-Aktie im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent gefallen. Ausgehend von einer Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen Dollar hätten sich somit knapp 100 Milliarden Dollar quasi in Luft aufgelöst. Auch hierzulande werde die Aktie am Freitag deutlich tiefer gehandelt.DER AKTIONÄR geht davon aus, dass Apple mit dem iPhone 12 ein Erfolg gelungen ist und die Zahlen für das laufende erste Quartal 2021 dafür umso stärker ausfallen. Investierte Anleger sollten daher Ruhe bewahren und dabeibleiben. Der Abstand zum Stoppkurs bei 85 Euro sei nach wie vor ausreichend groß. Neueinsteiger können bei einer Stabilisierung der Lage bei der Apple-Aktie wieder zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link