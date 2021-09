Auch DER AKTIONÄR sei ungebrochen optimistisch für die weitere Entwicklung der Apple-Aktie. Nach dem deutlichen Verlust im schwachen Gesamtmarkt zu Wochenbeginn laufe inzwischen ein vorsichtiger Rebound-Versuch.



Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt unterdessen weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.China sei für den US-Giganten ein enorm wichtiger Markt - und zwar in doppelter Hinsicht: Chinesische Arbeiter würden viele der Produkte von Apple fertigen und die Konsumenten würden sich bisher darum reißen. Nach Einschätzung der Analysten von Bank of America berge das Chancen, aber auch Risiken.Die nationalistischen Tendenzen und die harten Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung hätten bisher vor allem einheimische Unternehmen getroffen. Sie könnten aber auch noch stärkere Auswirkungen auf internationale Konzerne haben, die ihre Produkte und Dienstleistungen in China anbieten würden - wie z.B. Apple.So könnte sich die strenge Regulierung der Gaming-Branche im kommenden Jahr als Bremsschuh für die Umsätze im App Store erweisen, warne Analyst Wamsi Mohan von Bank of America in einer aktuellen Studie.Um die Bedeutung des China-Geschäfts für den App Store von Apple zu unterstreichen, verweise Mohan auf Daten des Marktforschungsinstituts Sensor Tower. Demnach hätten die chinesischen Gaming-Umsätze im App Store im vergangenen Jahr 4,3 Billionen Dollar betragen - davon alleine 1,9 Billionen Dollar nur von Tencent.Darüber hinaus sei China natürlich auch ein wichtiger Absatzmarkt für die Hardware von Apple - allen voran das iPhone. Mohan schätze, dass 40 Prozent der iPhones in China bereits seit drei Jahren oder länger in Benutzung seien - und damit reif für ein Upgrade. Die aufkeimende nationalistische Stimmung im Land könnte sich jedoch auch hier negativ auswirken. Etwa, wenn chinesische Konsumenten - aus welchen Gründen auch immer - lieber zu Smartphone aus heimischer Produktion greifen würden als zu Geräten mit dem Apfel-Logo.Wie die Zeitung "South China Morning Post" unter Berufung auf Schätzungen chinesischer Staatsmedien berichte, seien in den ersten Tagen nach dem offiziellen Vorverkaufsstart am letzten Freitag bereits über fünf Millionen neue iPhones auf chinesischen E-Commerce-Plattformen bestellt worden.Auf der chinesischen Apple-Website selbst sei der erste Schwung der neuen Geräte bereits am Samstag ausverkauft gewesen. Wer aktuell dort bestelle, erhalte sein Gerät frühestens in der zweiten Oktoberwoche, heiße es in dem Medienbericht.Mit Verkaufspreisen ab 5.199 Yuan sei das iPhone 13 in China trotz technischer Neuerungen etwas günstiger als das Vorgängermodell iPhone 12, aber immer noch teurer als viele Smartphones der lokalen Konkurrenten wie Huawei. Nichtsdestotrotz sähen Analysten gute Chancen, dass Apple mit der neuen Smartphone-Generation weitere Marktanteile erobern könne.China sei enorm wichtig für Apple, entsprechend genau würden Anleger und Analysten die dortige Entwicklung beobachten. Bislang sei es Apple aber sehr gut gelungen, sie aus politischen Verstrickungen herauszuhalten - sogar zu Zeiten des Handelskriegs während der Amtszeit von US-Präsident Trump. Das erkenne auch Mohan in seiner Studie an.Insgesamt attestiere er der Apple-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis, weshalb er das "neutral"-Votum mit einem Kursziel von 160 Dollar bestätigt habe. Sein Institut positioniere sich damit vorsichtiger als das Gros der Analysten, denn nach Daten von Bloomberg würden derzeit 37 von insgesamt 48 befragten Analysten zum Kauf der Apple-Aktie raten.