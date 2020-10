Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,52 EUR +0,91% (19.10.2020, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,30 EUR +0,02% (19.10.2020, 12:32)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,02 USD -1,40% (16.10.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit letztem Freitag könnten zwei der vier neuen iPhone-Modelle vorbestellt werden, die der US-Konzern in der Vorwoche offiziell präsentiert habe. Die ersten Geräte sollten bereits in dieser Woche ausgeliefert werden, doch viele Kunden würden sich wohl etwas länger gedulden müssen.Wer heute über die deutschsprachige Apple-Website z.B. ein iPhone 12 Pro in Pazifikblau bestelle, erhalte das Gerät voraussichtlich erst zwischen dem 4. und 11. November. Bereits zum Vorverkaufsstart am Freitag hätten einige Kunden gemeldet, dass die angezeigten Lieferzeiten immer weiter in die Zukunft gerückt seien. Betroffen seien davon aber nicht nur Kunden in Deutschland. In den USA müssten Vorbesteller je nach Konfiguration sogar bis Mitte November auf ihr neues iPhone warten. In China sei der Ansturm laut Medienberichten so groß gewesen, dass die Apple-Website nach dem Preorder-Start kurzzeitig überlastet und nicht mehr erreichbar gewesen sei. In Taiwan seien die Vorverkaufskontingente einiger Mobilfunkanbieter innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen.Für die Apple-Aktie sei das im Grunde eine gute Nachricht: Das große Interesse und das hohe Bestellaufkommen würden darauf schließen lassen, dass die neuen Smartphones bei den Nutzern gut ankämen. Das iPhone bleibe das wichtigste Produkt im Apple-Portfolio. Besonders positiv werte "Der Aktionär", dass alle vier Modelle noch während des Weihnachtsquartals bestellbar seien. Denn da sei die iPhone-Nachfrage traditionell am höchsten.Kurzfristig habe das iPhone 12 der Apple-Aktie noch keine nachhaltigen Impulse liefern können. Die mittel- und langfristigen Aussichten würden allerdings weiterhin optimistisch stimmen. Apple bleibe ein Basisinvestment. Die Kaufempfehlung werde bestätigt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link