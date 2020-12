Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei in diesem Jahr sehr gut gelaufen und habe seit Januar knapp 70 Prozent an Wert gewonnen. Nach Einschätzung von Wedbush-Analyst Daniel Ives dürfte sich die positive Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen. Das spiegle sich auch in seinen Kurszielen für die Papiere des Tech-Konzerns wider.In einer aktuellen Studie habe er seine "overweight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und den fairen Wert von 150 auf 160 Dollar erhöht. Schon damit zähle Ives endgültig zu den größten Bullen unter den 44 von "Bloomberg" gefragten Analysten. In seinem besonders optimistischen Bull-Case traue er dem Kurs in den kommenden zwölf Monaten jetzt aber sogar einen Anstieg auf 200 Dollar zu.Als Grund für seine Zuversicht verweise der Analyst auf die brandneuen Produkte, mit denen Apple im Oktober ins Geschäftsjahr 2021 gestartet sei. Er rechne daher mit "enormem Rückenwind" und dem "stärksten Produktzyklus seit dem Jahr 2014".Die Stars im Produktportfolio seien für ihn ganz klar die neuen iPhone-12-Modelle. Daten aus China und den USA hätten deuteten auf eine sehr hohe Nachfrage hin. Nach Berechnungen von Wedbush könnte Apple im laufenden Geschäftsjahr über 240 Millionen Einheiten davon verkaufen. Das läge über den Erwartungen der Wall Street mit durchschnittlich 215 Millionen Geräten sowie über dem bisherigen Absatzrekord, den Apple im Jahr 2015 mit 231 Millionen verkauften iPhone 6 aufgestellt habe.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau weiterhin eine Position aufbauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: