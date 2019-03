Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.03.2019/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Andy Hargreaves von KeyBanc Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Andy Hargreaves vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Sektorkontext weiterhin eine Gleichgewichtung.Apple Inc. habe eine neue TV-App vorgestellt und werde neue Services in den Bereichen Video, Gaming und Nachrichten anbieten. Außerdem werde es eine Kreditkarte von Apple geben. Jedes der neuen Angebote schweife vom iPhone ab, das bislang das Wachstum der Service-Sparte vorangetrieben habe.Die starke Marke und die Affinität der Nutzer sollten ein moderates Volumen ermöglichen, so die Analysten von KeyBanc Capital Markets. Die Vorteile gegenüber dem existierenden Wettbewerb seien aber nur begrenzt. Insofern geht der Analyst Andy Hargreaves nur von einem geringen Einfluss auf die langfristige Gewinnentwicklung aus.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen in ihrer Apple-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sector weight" ein.