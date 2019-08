XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,50 Euro -0,37% (09.08.2019, 14:44)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,72 Euro -1,18% (09.08.2019, 15:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 201,25 -1,07% (09.08.2019, 15:03, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von Barclays:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tim Long, Analyst von Barclays, im Zuge einer Ersteinschätzung eine Geichgewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Im Rahmen einer Branchenstudie zum IT Hardware-Sektor sprechen die Analysten von Barclays von einer trüben Stimmung. Im Durchschnitt werde im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang von 6% gerechnet.Apple Inc. habe in Bezug auf den iPhone-Marktanteil den Höhepunkt bereits vor einigen Jahren gesehen. Die jüngsten Markteinführungen seien relativ wenig erfolgreich gewesen. Die im September neu auf den Markt kommenden Modelle dürften keinen stärkeren Upgradezyklus auslösen. In 2020 dürften auch 5G-Geräte keinen bedeutenden Umschwung mit sich bringen.Die durchschnittlichen Verkaufspreise könnten in 2020 beginnen zu sinken. Die die Preise für einige neue Services ebenfalls unter Druck geraten könnten, dürfte sich das Wachstum in der Sparte ebenfalls verlangsamen, so die Einschätzung des Analysten Tim Long.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: