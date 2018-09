Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Konzern habe am 12.09. neben einer neuen Version der AppleWatch drei neue iPhone-Modelle vorgestellt. Alles in allem seien die neuen iPhones wie erwartet keine Revolution, sondern würden die üblichen Verbesserungen des Vorgängermodells beinhalten. Revolutionär sei da mittlerweile die Preispolitik von Apple. Die Preisspanne der neuen iPhone-Modelle reiche inzwischen von 849 Euro für das "günstigere" iPhone Xr mit dem geringsten Speicher (64 GB) bis zu 1.649 Euro für das teuerste und größte iPhone Xs Max in der 512 GB Variante.Der Analyst habe nicht damit gerechnet, dass Apple nach dem schon als recht teuer kritisierten iPhone X von 2017 noch einmal deutlich an der Preisspanne drehe. Im letzten Jahr habe die Preisspanne für die neuen iPhone-Modelle noch bei 799 bis 1.319 Euro gelegen. Der Konzern stelle demnach weiterhin den stagnierenden iPhone-Absatzzahlen (deutlich) höhere Verkaufspreise entgegen, wobei die Obergrenze im Vergleich zur Untergrenze deutlich überproportional erhöht werde. Mit dem iPhone X habe das noch überraschenderweise mehr als gut funktioniert. Im jetzt begonnenen neuen iPhone-Produktzyklus sollte es aber nicht noch einmal so gut funktionieren. Die stetig aggressivere Hochpreisstrategie werde immer riskanter. Solange die Kunden jedoch im Apple-Universum bleiben würden, gebe es keine langfristigen Probleme.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Apple-Aktie aufgrund der relativ attraktiven Bewertung und der loyalen Kundenbasis bei einem von 250,00 auf 270,00 USD erhöhten Kursziel weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 14.09.2018)