Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,70 EUR -5,07% (28.01.2021, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,22 EUR -3,69% (28.01.2021, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,06 USD -0,77% (27.01.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss sehr starke Q1-Zahlen veröffentlicht, welche komfortabel über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Das Unternehmen habe seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 21,4% auf USD 111,44 Mrd. steigern können und damit die Markterwartungen von USD 103,24 Mrd. bei Weitem übertroffen. Der Bruttogewinn habe sich um 25,9% auf USD 44,33 Mrd. erhöht, die Bruttomarge habe mit 39,8% um 140 Basispunkte über jener des Vorjahresquartals gelegen. Der Nettogewinn sei um 29,3% auf USD 28,76 Mrd. geklettert, der Gewinn je Aktie in Höhe von USD 1,68 habe ebenfalls über den Analystenerwartungen von USD 1,41 gelegen.Apple habe im Berichtsquartal beim iPhone einen "Superzyklus" verzeichnet (das durchschnittliche Alter der in Verwendung befindlichen iPhones habe zuletzt einen Höchststand erreicht) und von der in Größe und Ausstattung sehr breiten iPhone12-Palette mit 5G-Fähigkeit profitiert. Der Segmentumsatz sei im Jahresvergleich um 17,2% auf USD 65,60 Mrd. gestiegen, damit habe man den Analystenkonsens von USD 59,86 Mrd. um beinahe zehn Prozent geschlagen. Einen wesentlichen Beitrag für die starken iPhone-Absätze habe vor allem China geliefert, wo die gesamten Umsätze um 57,0% auf USD 21,31 Mrd. hätten zulegen können.Weiterhin sehr dynamisch hätten sich im abgelaufenen Quartal die Service-Erlöse (u.a. iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Care, Apple Music) entwickelt, welche mit USD 15,76 Mrd. (+24,0%; Konsens: USD 15 Mrd.) ein neues Rekordniveau erreicht hätten. Ungebrochen stark habe sich im Zuge des "work and learn from home"-Trends die Mac-Sparte präsentiert, wo der Umsatz um 21,2% auf USD 8,68 Mrd. habe zulegen können. Im selben Fahrwasser hätten sich die iPad-Absätze zwischen Oktober und Dezember mit einem Erlöswachstum von +41,4% auf USD 8,44 Mrd. (Konsens: USD 7,61 Mrd.) sehr erfreulich entwickelt.Die letzte Empfehlung für die Apple-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: