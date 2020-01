Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Titel springe heute schon wieder auf ein neues Allzeithoch. Angetrieben von einer positiven Analysten-Studie und hervorragenden iPhone-Zahlen aus China starte das Papier mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 308,03 Dollar in den heutigen US-Handel.Die Analysten von Jefferies würden das Kursziel für die Apple-Aktie von 285 auf 350 Dollar deutlich erhöhen. Das Analysehaus habe sowohl den Publikumsverkehr der Apple-Stores als auch den weltweiten Web-Traffic gemessen und sei auf den Schluss gekommen, dass Apple ein starkes Weihnachtsquartal gelungen sein dürfte.Insbesondere der hohe Traffic rund um das Black Friday-Wochenende sei höher als in den vergangenen drei Jahren gewesen. Zudem würden die Analysten den neuen 5G-Zyklus als einen der entscheidenden Treiber für iPhones im Jahr 2020 nennen.Darüber hinaus würden auch die Daten der "China Academy of Information and Communications Technology" zeigen, dass die iPhone-Verkäufe in China im Dezember um 18 Prozent zugelegt hätten. Der US-Gigant habe im vergangenen Monat etwa 3,2 Millionen iPhones in China verkauft - im Vorjahresmonat seien es nur 2,7 Millionen Geräte gewesen. Dabei sei der Geschenke-Monat im Reich der Mitte der Januar mit dem chinesischen Neujahrsfest.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben und die Gewinne der Apple-Rally weiterlaufen zu lassen. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link