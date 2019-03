Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe am Montagabend gleich vier neue Dienste vorgestellt - darunter ein Mobile-Game-Abonnement. Der Konzern wolle damit ein größeres Stück vom rasant wachsenden Mobile-Markt abhaben. Doch im Vergleich zu den drei anderen Neuvorstellungen könne der Gaming-Dienst nicht überzeugen.Apple habe auf seiner Keynote einen weiteren Schritt in Richtung Services-Plattform gemacht. Gleich vier neue Angebote habe der iPhone-Hersteller angekündigt, darunter drei Digital-Abonnements und eine Kreditkarte. Neben Video und Nachrichten sei auch Gaming im Abo-Fokus.Apple wolle ab Herbst ein Mobile-Games-Abonnement namens Apple Arcade anbieten, das Zugriff auf mindestens 100 exklusive Spiele bieten solle. Die Titel sollten auf iPhone, iPad, MacOS und Apple TV laufen und würden gemeinsam mit namhaften Entwicklern wie Gameloft, Square Enix oder Sega entwickelt. Im Abopreis seien alle Extras enthalten, es gebe keine Ingame-Käufe, keine Werbung oder ein Werbetracking. Die Spiele würden zudem heruntergeladen - es handle sich bei Apple Arcade also nicht um Cloud-Gaming.Das Ziel des iPhone-Konzerns sei klar: Neben den AppStore-Einnahmen zusätzliche Erlöse des rasant wachsenden Mobile-Gaming-Marktes für sich zu gewinnen.Auf den ersten Blick mache das Gaming-Abonnement keinen Sinn. Sicherlich hänge einiges vom Preis ab - doch selbst das mit Triple-AAA Spielen gespickte Spiele-Abo von Electronic Arts werde bereits für 4,99 Euro pro Monat angeboten. Mit Quantität könne Apple aufgrund des riesigen F2P-Marktes ebenfalls nicht überzeugen. Es bleibe allein der Wert der Marke Apple.Weitaus vielversprechender auf dem Weg zu zusätzlichen Services-Umsätzen sei das News- und Video-Angebot sowie der Finanzdienst. Gelinge es Apple beispielsweiße ein erfolgreiches Streaming-Angebot einzuführen, sei die Aktie die günstigste Möglichkeit in eine Services-Plattform zu investieren. Zum Vergleich: Netflix besitze ein 19er KGV von 81, die Apple-Aktie gebe es bereits zu einem 19er KGV von 16."Der Aktionär" empfehle angesichts der überzeugenden Chancen und der günstigen Bewertung dem Aufwärtstrend weiter zu folgen. Das nächste Kaufsignal generiert die Apple-Aktie bei einem Bruch der 200-Tage-Linie bei aktuell 188,40 Dollar, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)