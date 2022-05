Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Null-Toleranz-Politik der chinesischen Regierung im Kampf gegen das Corona-Virus sorge in den globalen Lieferketten für Verzögerungen. Selbst Tech-Schwergewicht Apple könne sich dem nicht gänzlich entziehen. Laut einem Medienbericht wackele nun jedoch sogar der Zeitplan für das wichtige iPhone 14, das im Herbst erwartet werde.Wie "Nikkei Asia" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet habe, sei die Entwicklung mindestens eines der Modelle der neuen iPhone-14-Serie mittlerweile hinter den Zeitplan zurückgefallen. Schuld daran seien v.a. die monatelangen Corona-Lockdowns in und um Schanghai, die bereits seit Ende März andauern würden. Zwar seien diese zuletzt etwas gelockert worden, die Auswirkungen auf die globalen Lieferketten würden allerdings noch längere Zeit spürbar sein. Apple habe seine Zulieferer daher aufgefordert, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, um verlorene Zeit aufzuholen.Andernfalls könnte sich im schlimmsten Fall auch der Zeitplan für die Produktion der neuen Smartphone-Generation verzögern und zum Marktstart nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen, heiße es in dem Bericht. Apple bringe die neue iPhone-Top-Modelle üblicherweise im September auf den Markt. Im Falle des iPhone 14 solle es diesmal wieder vier verschiedene Modelle, aber nur noch zwei Display-Größen geben."Wenn der Entwicklungsprozess beschleunigt werden kann und Ende Juni oder Anfang Juli die nächste Stufe erreicht, dann sollte es möglich sein, die Deadline für den Start der Massenproduktion Anfang September einzuhalten", habe eine der Quellen gegenüber Nikkei Asia zu Protokoll gegeben. Es hänge jedoch maßgeblich davon ab, ob das Tempo nun schnell hochgefahren werden könne.Bei der Vorlage der Q2-Zahlen Ende April habe Apple bereits darauf hingewiesen, dass die Lockdowns in China die Produktion aktueller Modelle beeinträchtigen und im laufenden Quartal Umsatzeinbußen von bis zu 8 Mrd. USD zur Folge haben könnten. Für den weiteren Jahresverlauf habe sich Apple-Chef Tim Cook damals vorsichtig optimistisch geäußert - umso bitterer wäre es, wenn es auch noch beim Launch des iPhone 14 im Herbst zu Einschränkungen käme.Die Apple-Aktie habe seit dem Jahresanfang bereits rund 20% verloren, bleibe für den "Aktionär" aber dennoch ein absolutes Basisinvestment. Trader könnten zudem auf eine Erholung spekulieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.