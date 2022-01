Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das nächste indische Fintech-Start-up bereite seinen Börsengang vor. Pine Labs, das u.a. Apples Zahlungen abwickele, habe dazu seine Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Das IPO dürfte etwa eine halbe Milliarde Dollar schwer werden und das Unternehmen auf eine Milliarden-Bewertung heben.Neben Lösungen für In-Store- und Online-Zahlungen umfasse das Pine Labs-Portfolio Prepaid-, Treue- und Pay Later-Programme. Das Unternehmen sei in Indien, Südostasien und dem Nahen Osten aktiv und arbeite laut eigenen Angaben mit mehr als 150.000 Händlern zusammen.Seit der Übernahme des malaysischen Fintech-Start-ups Fave im April 2021 wickele die Gruppe auch die indischen Zahlungsvorgänge von Apple, McDonald's und Starbucks ab.Das IPO in New York solle noch im ersten Halbjahr stattfinden. Die bei der SEC eingereichten Unterlagen seien vertraulich, weshalb bislang keine Angaben zur Zahl der zu platzierenden Aktien oder der angestrebten Bewertung vorliegen. Bloomberg berichte allerdings, Pine Labs könnte mit 5,5 bis 7 Mrd. USD bewertet werden.Die hohen Verluste seien einer der Hauptkritikpunkte beim Wettbewerber Paytm, der im November das größte IPO in der Geschichte Indiens hingelegt habe, mittlerweile jedoch gut 45% unterhalb des Ausgabepreises notiere.Der Markt für digitale Zahlungen solle Analysten zufolge alleine in Indien in diesem Jahr ein Transaktionsvolumen von über 164 Mrd. USD erreichen und bis 2025 im Schnitt jährlich 8% zulegen. In diesem positiven Umfeld dürfte auch Pine Labs weiter wachsen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.