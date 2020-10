Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

98,82 EUR +1,33% (27.10.2020, 21:19)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

98,52 EUR +2,04% (27.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,60 USD +1,35% (27.10.2020, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Kurz vor der Bekanntgabe der Apple-Geschäftszahlen zum dritten Quartal kämen ganz andere Fakten ans Licht: Das iPhone werde zum Milliardär, so jedenfalls die Auswertungen einer Studie von Above Avalon, die am Dienstag vorgelegt worden sei.Die Zahl der Apple iPhones, die aktuell weltweit in Betrieb seien, komme auf eine Milliarde. Ein Meilenstein!Nach der Analyse von Neil Cybart von Above Avalon, verkauft Apple immer stärker an Verbraucherinnen und Verbraucher, die bereits ein iPhone besitzen. Zwar gelinge es dem Konzern, jedes Jahr 20 bis 30 Millionen neue iPhone-Benutzer zu gewinnen. Der Anteil der iPhone-Gesamtverkäufe an neue Benutzer sei über die Jahre hinweg aber stetig zurückgegangen. Im laufenden Jahr würden die iPhone-Verkäufe an neue Benutzer schätzungsweise weniger als 20 Prozent der gesamten iPhone-Verkäufe ausmachen - ein Rekordtief. 2016 habe der Wert noch bei 60 Prozent gelegen.Wegen der hohen Gesamtnutzerzahl und der vergleichsweise treuen Kundschaft schätze Cybart, dass Apple in 2021 erstmals den Absatzrekord aus dem Jahr 2015 von damals 231 Millionen iPhone-Geräten überbieten werde. Er rechne mit einer Steigerung der Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr 2021 auf 240 Millionen Geräte, 4 Prozent über dem bisherigen Verkaufsrekord.Die Apple-Aktie notiere derzeit rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Am Montag habe sie aber dem schwachen US-Gesamtmarkt getrotzt und nahezu unverändert geschlossen. Mit Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung bleibt DER AKTIONÄR bullish. Investierte Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei, Neueinsteiger können vor den Zahlen weiterhin zugreifen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link