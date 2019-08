Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,04 Euro -0,22% (12.08.2019, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,98 Euro (09.08.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

200,99 USD (09.08.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.08.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Wohin des Weges? ChartanalyseBeim Technologieschwergewicht Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) brauchten Aktionäre in den vergangenen zwei Wochen gute Nerven, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Denn der Aktienkurs sei kräftig durchgeschüttelt worden. In der vorletzten Woche habe der Wert ein neues Jahreshoch bei 221,37 USD markiert, habe die Wochenhochs aber nicht verteidigen können. Die dadurch entstandene bearishe Umkehrkerze habe auch in der Vorwoche zu Verkäufen geführt. Im Wochenverlauf hätten sich die Aktien aber wieder von den Tiefs erholt, wodurch eine bullishe Wochenkerze entstanden sei.Ausblick: Die zwei letzten Wochenkerzen würden sich im Prinzip aufheben, womit sich für die neue Handelswoche eine neutrale Ausgangslage ergebe. Aus Sicht der Käufer sollten weitere deutliche Verluste aber vermieden werden. Denn wichtige Unterstützungen seien nicht mehr weit entfernt.Die Short-Szenarien: Auf der Unterseite stehe das Vorwochentief bei 192,58 USD im Fokus. Werde es aufgegeben, käme der EMA50 bei 190 USD ins Spiel. Wiederum darunter würden die Aktien bei rund 185 USD auf eine seit Dezember 2018 intakte Aufwärtstrendlinie treffen. Werde auch diese gebrochen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Die Tiefs um 169,50 USD würden in diesem Fall die nächste Anlaufmarke darstellen. Unterhalb dieses Widerstands könnten die Aktien bis zu einem langfristigen Aufwärtstrend bei 154 USD ausverkauft werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: