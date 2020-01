Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

282,55 EUR -2,13% (27.01.2020, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

292,45 EUR (24.01.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

318,31 USD -0,61% (24.01.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Die Woche der Wahrheit - ChartanalyseAm kommenden Dienstag nach Börsenschluss wird das US-Technologieschwergewicht Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) den Bericht zum abgelaufenen vierten Quartal 2019 vorlegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das sei insofern interessant, als dass der Quartalsbericht zuvor als Startschuss für die beeindruckende Rally des Titels in den vergangenen Wochen angesehen werden könne. Alleine seit Ende Oktober habe der Titel um über 30% an Wert gewonnen. Das Überwinden der Marke von 268 USD habe dabei für eine weitere Trendbeschleunigung gesorgt. Am Freitag habe sich aber eine klassische Umkehrkerze im Tageschart ausgebildet.Ausblick: Im Vorfeld der Quartalszahlen seien die Apple-Aktien extrem gut gelaufen. Der Chart sei in allen Zeitebenen massiv überhitzt. Ein "Sell the facts" sollte selbst bei einem sehr guten Quartalsbericht nicht überraschen. Vielmehr wäre ein Durchschnaufen des Kurses mehr als gesund.Die Short-Szenarien: Nach der Umkehrkerze am Freitag müssten die Verkäufer zum Start der neuen Handelswoche nachlegen. Eine seit Anfang Dezember intakte Aufwärtstrendlinie sei inzwischen bedrohlich nahe gerückt. Würden sich die Käufer einen weiteren Ausrutscher leisten, wäre die Trendlinie schnell gebrochen und eine erste Abwärtswelle in Richtung des Zwischentiefs bei 309,55 USD dürfte folgen. Dort könnte der Wert einige Tage seitwärts laufen. Bleibe der Verkaufsdruck in der Folge hoch, würden weitere Hochs und Tiefs um 293,97 USD einen geeigneten Anlaufpunkt bieten. Sehr gut unterstützt sei der Wert um 268 USD. Spätestens dort erscheine auch bei sehr starken Verlusten eine technische Gegenbewegung machbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: