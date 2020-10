Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,99 EUR -0,87% (06.10.2020, 12:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

98,18 EUR +0,41% (06.10.2020, 11:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,50 USD +3,08% (05.10.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Anleger und Analysten würden bei Apple gespannt auf die Präsentation des iPhone 12 in diesem Monat warten, das unter anderem dank 5G-Technik für einen neuen "Superzyklus" sorgen könnte. Analyst Krish Sankar von der US-Investmentbank Cowen habe darüber hinaus einen weiteren Bereich mit riesigem Wachstumspotenzial unter die Lupe genommen: das Payment-Geschäft.Apples digitale Payment-Plattform sei ein "unterbewerteter" Teil der Service-Sparte und dürfte während der Corona-Pandemie kräftig gewachsen sein, so der Analyst. Vor allem dank der Kreditkarte "Apple Card" und der steigenden Marktdurchdringung speziell in Nordamerika könnte die digitale Zahlungsabwicklung das nächste "Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft" des Tech-Konzerns werden.Bereits im laufenden Jahr könnten die Erlöse des Payment-Geschäfts auf rund eine Milliarden Dollar steigen und bis 2022 bereits zügig die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten, heiße es in einer aktuellen Studie von Cowen. Die Plattform habe in den vergangenen Jahren bereits Wachstumsraten von über 100 Prozent ausgewiesen. Dieser Trend dürfte sich während der Pandemie weiter beschleunigt haben.Angesichts dieser Entwicklung und weiterem Potenzial im Fintech-Bereich habe Sankar sein "outperform"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 133 Dollar bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.