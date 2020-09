Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streit um die Bedingungen und Gebühren, zu denen Apps im App-Store von Apple vertrieben würden, schwele schon länger - vor allem zwischen dem Tech-Konzern und Epic Games, dem Spieleentwickler hinter dem Mega-Erfolg Fortnite. Nun verbünden sich weitere prominente App-Entwickler gegen Apple. Die Aktie steige trotzdem.Mehrere Unternehmen, darunter Fortnite-Entwickler Epic Games, Tinder-Betreiber Match Group und der Musik-Streaming-Dienst Spotify hätten sich zur "Coalition for App Fairness" zusammengeschlossen, würden Wall Street Journal und CNBC am Donnerstag berichten. Ziel der Nonprofit-Organisation sei es, Apple und andere App-Store-Betreiber zu Änderungen ihrer umstrittenen Marktplatz-Regeln für Apps zu bewegen.Die Mitglieder der Initiative würden unter anderem bemängeln, dass die Betreiber der App-Stores "exzessive Provisionen" von den App-Entwicklern verlangen würden. Apple beispielsweise berechne für Käufe und In-App-Käufe über den App-Store eine Gebühr von 15 und 30 Prozent.Gleichzeitig würden die strengen Richtlinien der Marktplätze verbieten, dass Unternehmen diese Gebühren durch externe Bezahl-Optionen umgehen würden. Im schlimmsten Fall drohe der Rauswurf aus dem App-Store - wie im Streit um Fortnite zwischen Apple und Epic Games.Auf ihrer Website habe die "Coalition for App Fairness" zehn Prinzipien festgeschrieben, für die sie eintrete. Im Visier habe sie damit allerdings nicht nur Apple, sondern insbesondere auch der Google Play Store von Alphabet und weitere App-Store-Betreiber.Die direkt betroffenen Unternehmen und App-Entwickler seien allerdings nicht die Einzigen, die sich an der Gatekeeper-Rolle von Apple und Alphabet stören würden. Auch Gerichte, Kartell- und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt hätten das Duopol der beiden Anbieter im Blick. Hierzulande habe Anfang September Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, eine Untersuchung angekündigt.Sollte Apple irgendwann gerichtlich gezwungen sein, die Gebühren im App-Store anzupassen, könnte das die Margen im wachsenden Service-Sektor beeinträchtigen. Im Falle von Fortnite habe das die Anleger bislang nicht sonderlich gestört. Auch am Donnerstag könne die Apple-Aktie trotz des wachsenden Gegenwinds im App-Store-Streit zulegen und die Vortagesverluste teilweise ausgleichen.DER AKTIONÄR bleibt langfristig bullish für Apple und rät investierten Anlegern, die Aktie zu halten. Neueinsteiger können den Rücksetzer zum Kauf der Apple-Aktie nutzen, sollten zunächst aber eine Stabilisierung abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)