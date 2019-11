Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (20.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Titel zähle zu den Top-Performern im Tech-Sektor in diesem Jahr - und die Aktie könnte in den nächsten Wochen weiter kräftig zulegen. Dieser Meinung sei zumindest die US-Investmentbank Morgan Stanley. Analystin Katy Huberty sehe dabei noch großes Potenzial bei Apple.Das aktuelle Kursziel von Morgan Stanley laute 296 Dollar. Somit hätte das Papier noch gut elf Prozent Upside-Potenzial.Auch zum Handelskrieg habe sich Huberty optimistisch geäußert. "Es ist doch interessant zu beobachten, dass die Margen relativ konstant geblieben sind." Auch der Ausblick nach den Zahlen sei besser gewesen als viele es erwartet hätten. Der Konzern habe in dieser Beziehung viel in Zusammenarbeit mit den Zulieferern getan, um die Zölle zu umgehen.Hier dürfte sich vor allem CEO Tim Cook selbst auf die Schulter klopfen. Der Apple-Chef habe stets eine gute Beziehung zu US-Präsident Donald Trump und seiner Familie gepflegt. Auch die Ankündigung im Oktober, das neue 6.000 Dollar teure Mac Book Pro in Texas zu produzieren, sei sehr gut bei US-Präsident Trump angekommen. Dieses Engagement scheine sich jetzt auszuzahlen.Auch wenn der Chart nach einer Korrektur schreit - fundamental ist das Potenzial auf jeden Fall gegeben, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link