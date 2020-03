Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

246,49 USD +1,77% (18.03.2020, 15:38)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und senkt das Kursziel.Der Analyst stelle fest, dass dem Unternehmen mit Blick auf die Zukunft eindeutig einige dunkle Tage bevorstehen würden, was im Vergleich zu den Herausforderungen, denen sich jeder Mensch in den kommenden Monaten stellen müsse, um gesund zu bleiben, trivial sei. Da Apple-Läden wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum weltweit - mit Ausnahme von China - geschlossen seien, und sich die weltweite Wirtschaftslage von Tag zu Tag verschlechtere, gehe der Analyst davon aus, dass dieses "Black Swan-Ereignis" auf absehbare Zeit eindeutig erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Apple haben werde. Er senke seine Prognose für iPhone-Einnahmen im Geschäftsjahr 2020 um 14% und im Geschäftsjahr 2021 um 10%, um die Veränderung der kurzfristigen Verbrauchernachfrage, die weltweiten Sperrbedingungen und den negativen wirtschaftlichen Hintergrund widerzuspiegeln.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Apple-Aktie von 400 auf 335 USD und hält an seinem "outperform-Rating fest. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:224,70 EUR -1,36% (18.03.2020, 15:53)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:226,35 EUR -1,78% (18.03.2020, 15:36)