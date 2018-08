Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

187,00 Euro +0,31% (24.08.2018, 12:44)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 215,49 (23.08.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Seit den erfreulichen Quartalszahlen sei das Wertpapier um 13% gestiegen und habe die vielbeachtete und langerwartete Schwelle von einer Billionen US-Dollar Börsenwert überschritten. Wie jedes Jahr rücke jetzt aber die Vorstellung der neuen iPhones in den Vordergrund (vermutlich etwa am 12.09.). Ferner würden nun drei (!) neue unterschiedliche iPhones erwartet, die alle auf dem Design des iPhone X aufbauen dürften. Ob Apple - wie beim iPhone X - bei einem Modell den Preis noch weiter anhebe, bezweifle der Analyst. Der Großteil des zuletzt starken Umsatz- und Gewinnwachstums beruhe auf den Erfolg des höherpreisigen iPhone X.Die Strategie, das Top-Modell immer teurer zu verkaufen, sei jedoch vorerst ausgeschöpft. Der Analyst erwarte, dass Apple jetzt Wachstum durch eine höhere Breite generieren werde. So sollten den Apple-Kunden im September mit den drei neuen iPhones eine größere (als bislang) Vielfalt an unterschiedlichen Preis- und Leistungskategorien geboten werden. Dies sollte mehr Apple-Kunden zum Upgrade bewegen als dies beim iPhone 8 (keine äußeren Veränderungen seit iPhone 6) sowie iPhone X (für einige zu teuer) der Fall gewesen sei. Das iPhone bleibe somit der Umsatz- und Gewinnbringer schlechthin. Jedoch würden hierzu auch immer mehr die Serviceerlöse bei tragen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Apple-Aktie daher und wegen der attraktiven Bewertung und der loyalen Kundenbasis bei einem auf 250,00 (alt: 226,00) USD erhöhten Kursziel weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 24.08.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:186,98 Euro +0,44% (24.08.2018, 12:25)