Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

108,64 EUR -1,52% (04.01.2021, 11:23)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

108,78 EUR -1,38% (04.01.2021, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,69 USD -0,77% (31.12.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das iPhone bleibe das wichtigste Produkt im Portfolio von Apple. Es sei extrem umsatz- und margenstark und zudem die Eintrittskarte zu diversen Abo- und Service-Diensten, die der US-Konzern ebenfalls anbiete. Doch laut einem Medienbericht solle das Smartphone eines Tages überflüssig werden.Gerüchte, wonach Apple an einem Augmented-Reality-Headset arbeite, gebe es schon lange, sie hätten jedoch in den letzten Wochen an Brisanz gewonnen: Wie das Portal The Information unter Berufung auf Insider berichte, hätten Apple-Führungskräfte in einem internen Meeting im Oktober die geplante Roadmap für zwei Augmented-Reality-Produkte vorgestellt. Demnach solle im kommenden Jahr eine erstes AR-Headset auf den Markt kommen, gefolgt von einer deutlich schlankeren AR-Brille im Jahr 2023. Noch wesentlich spannender sei allerdings das langfristige Ziel, das Apple damit angeblich verfolge. Laut The Information gehe es darum, die nächste große Technologie-Plattform nach dem Smartphone-Zeitalter zu definieren. Bis 2030 wolle man Smartphones durch die AR-Technologie ersetzen. iPhones und Co wären dann in Zukunft überflüssig.Zugegeben: Die Pläne, das iPhone wieder abzuschaffen, würden ambitioniert und nach jeder Menge Zukunftsmusik klingen. Doch dass Apple-Vize Mike Rockwell den AR-Bereich leite, belege die Bedeutung der Technologie für den Konzern. Positiv sei außerdem, dass man bei Apple langfristig plane und aktiv an der nächsten großen Tech-Plattform nach dem Smartphone forsche.Auf Sicht der nächsten Jahre werde das iPhone sowohl für Apple als auch für die Nutzer nicht wegzudenken sein. Vor der großen Revolution stehe daher eine Evolution und die könnte zunächst in Form von faltbaren Smartphones kommen. Insider würden von erfolgreichen Tests mit zwei faltbaren Gehäuse-Prototypen des Apple-Zulieferers Foxconn berichten.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link