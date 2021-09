Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,58 EUR +1,49% (01.09.2021, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,52 EUR +1,29% (01.09.2021, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,74 USD +1,92% (01.09.2021, 16:25)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe seinen zweiten Platz beim Smartphone-Absatz verloren. Den Marktbeobachtern von Gartner zufolge habe der chinesische Konkurrent Xiaomi im zweiten Quartal 2021 mehr Geräte als Apple verkauft. Ein Warnsignal für Anleger oder lediglich eine temporäre Erscheinung? Der Anteil des iPhone-Umsatzes am Gesamtumsatz betrage immerhin rund 50 Prozent.Dank der globalen Expansion und einer stärkeren Online-Präsenz habe Xiaomi 51 Millionen Geräte veräußert. Das sei eine Steigerung um rund 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, habe Gartner am Mittwoch unter Berufung auf eigene Erhebungen mitgeteilt.Apple sei demnach von April bis Juni auf knapp 49,3 Millionen verkaufte iPhones gekommen. Das habe einem Marktanteil von 15 Prozent entsprochen, während Xiaomi bei 15,5 Prozent gelegen habe. Marktführer Samsung Electronics aus Südkorea habe zwar wegen Lieferengpässen und Produktionsschwierigkeiten etwas eingebüßt, habe sich aber mit 57,7 Millionen Geräten und einem Marktanteil von 17,6 Prozent unangefochten an der Spitze wieder gefangen.Laut Gartner seien im zweiten Quartal weltweit 328,8 Millionen Smartphones verkauft worden - fast elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem die starke Nachfrage nach 5G-Geräten habe zu dem Plus beigetragen, habe Gartner-Experte Anshul Gupta gesagt."Der Aktionär" sieht langfristig aber weiteres Aufwärtspotenzial, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: