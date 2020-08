Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

405,25 EUR +1,60% (21.08.2020, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

405,00 EUR +2,38% (21.08.2020, 15:00)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

473,10 USD +2,22% (20.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei die Meldung der Woche an der Wall Street gewesen. Erstmals durchkreuze ein US- Unternehmen die Schwelle von 2 Bio. USD. Folgerichtig stelle sich für Anleger nun die Frage: Sei es das schon gewesen oder komme da noch mehr?Aktuell bleibe "Der Aktionär" für die Apple-Aktie optimistisch gestimmt. Operativ und fundamental betrachtet sei Apple hervorragend positioniert. Nach dem Erreichen des Meilensteins sei allerdings eine kurzfristige Korrektur eigentlich überfällig. Diese könnte anlaufen, wenn der Kultkonzern eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Epic Games, um Gebührenabgaben im App Store, verliere, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: