Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe den gestern geäußerten Vorwurf des Streamingdienstes Spotify zurückgewiesen. In einer langen Stellungnahme auf die Vorwürfe geantwortet, die die Schweden gegen Apple erheben würden. Die Aktie sei davon ohnehin nicht negativ beeinträchtigt gewesen, der Wert befinde sich in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Wie weit könne diese noch gehen?Spotify greife zu "irreführender Rhetorik", um eigene finanzielle Interessen voranzutreiben, habe Apple in einer veröffentlichten ausführlichen Antwort kritisiert. Spotify habe am Mittwoch eine offizielle Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Der Musikstreaming-Marktführer habe unter anderem argumentiert, er sei dadurch im Nachteil, weil er für Abo-Abschlüsse innerhalb der iPhone-App einen spürbaren Teil der Erlöse an Apple abgeben müsse, während der Plattform-Betreiber selbst bei Apple Music den gesamten Betrag behalten könne. Außerdem habe Apple Spotify von eigenen Produkten wie der Assistenzsoftware Siri, dem vernetzten Lautsprecher HomePod und der Computer-Uhr Apple Watch ferngehalten.Letzteres bestreite Apple. Der Konzern habe Spotify Unterstützung bei der Einbindung von Siri angeboten - und die App für die Apple Watch sei im September 2018 im gleichen Verfahren wie bei anderen Anbietern freigegeben worden.Gleichzeitig habe Apple das Geschäftsmodell in seinem App Store verteidigt. "Apple verbindet Spotify mit unseren Nutzern. Wir stellen die Plattform, über die Nutzer deren App herunterladen und aktualisieren." Außerdem biete Apple Entwicklerwerkzeuge an und habe ein sicheres Bezahlsystem aufgebaut, "dank dem Nutzer Vertrauen in In-App-Transaktionen haben".Spotify wolle weiter von all diesen Vorteilen profitieren, so als wären sie eine kostenlose App, während sie auch 100% der Erlöse einbehalten würden. "Wir denken, das wäre falsch." Zugleich habe Apple darauf verwiesen, dass ein Großteil der Spotify-Nutzer die Gratis-Version der App verwende und viele andere zu kostenpflichtigen Abos über Deals mit Mobilfunk-Anbietern gekommen seien, an die der Musikdienst ähnliche Erlösanteile abgeben müsse. Auf den Vorwurf, dass Apple als Plattformbetreiber einen Preisvorteil habe, sei der Konzern in seiner Antwort nicht direkt eingegangen.Bisher scheine sich auch der Markt auf die Seite von Apple zu schlagen. An der Kursentwicklung lasse sich ablesen, dass von der Spotify-Beschwerde keine Gefahr ausgehe. Zumindest derzeit. Apple-Aktionäre müssten aber im Hinterkopf behalten, dass eine wie auch immer geartete Rechtssprechung in diesem oder ähnlichen Fällen massiven Einfluss auf die Ergenisentwicklung haben könnte. Wenn Apple etwa durch gerichtliche Urteile ein Teil der AppStore-Erlöse verloren ginge, würde das das Wachstum der Service-Sparte, zu der der AppStore gehöre, bremsen. 2018 habe der AppStore rund 38% der Erlöse der Servicesparte gemacht. Dahinter stünden Gesamtumsätze von 45 bis 50 Mrd. USD. Ein zehn Prozentpunkte geringere Provision würde sich bei gleichem Gesamtumsatz in mehr als 30% geringeren Erlösen niederschlagen.Aktuell sei das jedoch nicht zu befürchten, entsprechend unbeirrt nehme die Apple-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie ins Visier. Neue Impulse seien mit dem am 25. März geplanten News-Event zu erwarten.Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", geht allerdings davon aus, dass der GD200 bei rund 190 Dollar (169 Euro) bis dahin zumindest angegriffen wird. (Analyse vom 15.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: