Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,12 EUR +1,12% (05.03.2021, 19:37)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

98,98 EUR -2,46% (05.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,74 USD -0,32% (05.03.2021, 19:23)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Seit Apple im Jahr 2015 die erste Apple Watch vorgestellt habe, sei der Tech-Riese weltweiter Marktführer im Bereich Smartwatches. Während der Gesamtmarkt im vergangenen Jahr nur leicht gewachsen sei, habe Apple überdurchschnittlich stark zulegen und den Vorsprung auf die Konkurrenz sogar noch vergrößern können. Dabei sei die Sparte in der Konzernbilanz (noch) vergleichsweise klein.Apple habe nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint im vergangenen Jahr drei Mal mehr Computer-Uhren verkauft als Huawei auf Rang zwei. Der Absatz der Apple Watch sei um 19 Prozent auf 33,9 Millionen Geräte gestiegen, habe die Analysefirma am Freitag berichtet. Bei Huawei hätten die Verkäufe demnach um 26 Prozent auf 11,1 Millionen Uhren zugelegt. Samsung als Nummer Drei im Markt sei bei 9,1 Millionen Geräten geblieben.Laut den Marktforschern habe Apple alleine im Weihnachtsquartal 12,9 Millionen Apple Watches verkauft und den Marktanteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozentpunkte auf satte 40 Prozent gesteigert. Das sei umso beachtlicher, wenn man bedenke, dass die globalen Verkäufe von Smartwatches im vierten Quartal insgesamt sogar leicht rückläufig gewesen seien.Die Smartwatches von Apple seien im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten vergleichsweise hochpreisig. Entsprechend sei auch der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) im vierten Quartal weiter gestiegen. Laut den Counterpoint-Daten sei das Premium-Segment ab 300 Dollar mit acht Prozentpunkten am stärksten gewachsen. In dieser Preiskategorie komme Apple sogar auf einen Marktanteil von mehr als 70 Prozent.Detaillierte Angeben zu den Apple-Watch-Erlösen mache das Management in der Konzernbilanz nicht, sondern fasse sie in der Kategorie "Wearables, Home and Accessories" zusammen. Damit habe Apple in ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs 2021 rund 15,8 Milliarden Dollar umgesetzt - fast 24 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Das operative Geschäft von Apple laufe hervorragend und dürfte dank einem stetigen Strom an Neuheiten auch in Zukunft florieren. Neben der äußerst gefragten Hardware würden Analysten zudem auch dem Service-Geschäft kurz- und mittelfristig kräftiges Wachstumspotenzial zutrauen."Der Aktionär" bleibt daher bullish für die Apple-Aktie, die sich auch weiterhin als Basisinvestment zum Kauf empfiehlt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenkonflikte: