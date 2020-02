XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

294,35 EUR -2,01% (18.02.2020, 14:25)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

324,95 USD +0,02% (14.02.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple: Vorsichtiger Optimismus angebracht? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Apple habe eine Umsatz- und Gewinnwarnung aufgrund des Coronavirus herausgegeben. Der Aktienprofi verweise darauf, dass Apple immer das Unternehmen gewesen sei, das unter diesem Virus am stärksten gelitten habe. Man habe nämlich Zulieferer aus China, die die Produktion eingestellt hätten. Mittlerweile seien die meisten Firmen wieder am Produzieren. Was hier aber viel schwerer wiege: Apple habe mit China einen wichtigen Absatzmarkt und zeitweise seien alle 41 Apple-Stores geschlossen gewesen. Fünf Stores seien zwar wieder offen, aber nur begrenzt. Dies wirke sich natürlich auf die Verkaufszahlen aus. Online werde sicherlich auch nicht viel ausgeliefert. Insoweit sei die Warnung nachvollziehbar. Sie sei jedoch nicht konkret: Man warne nur, dass man die Spanne, die man mit den letzten Zahlen ausgegeben habe, nicht erreichen werde. Apple habe aber auch gesagt, dass es nicht so dramatisch sei.Die Apple-Aktie verliere zwar, aber nach dem Anstieg von 100% innerhalb des letzten Jahres sei mal auch eine Korrektur nichts Schlimmes. Der Börsenexperte sieht die Situation von Apple relativ entspannend und optimistisch: Was man jetzt nicht kauft, könnte man vielleicht in drei oder vier Wochen nachkaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:294,65 EUR -1,95% (18.02.2020, 13:41)