XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,96 EUR -1,10% (13.05.2019, 09:24)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,00 EUR -2,07% (13.05.2019, 09:39)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,18 USD (10.05.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Verkaufswelle belastet - ChartanalyseKurz vor der Unterstützung bei 138,62 USD starteten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Januar einen steilen Konter und beendeten damit die massive Verkaufswelle der Vormonate, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Binnen weniger Wochen seien die früheren Haltemarken bei 170,26 und 183,50 USD zurückerobert und Ende März bereits die Barriere bei 194,20 USD durchbrochen worden. Nach einem Zwischenhoch bei 197,69 USD sei es zu einer ersten spürbaren Korrektur gekommen, die von den Bullen noch vor der Unterstützung bei 183,50 USD beendet worden sei. Der daraufhin einsetzende Aufwärtsimpuls habe den Wert sogar über die Hürde bei 204,52 USD und an das anvisierte Zwischenziel bei 215,00 USD katapultiert. Dort hätten die Verkäufer zugeschlagen und die Aktien in den letzten Tagen in einer scharfen Korrektur unter die Unterstützungen bei 204,52 und 197,69 USD gedrückt.Ausblick: Die Aktien von Apple dürften nach dem Ausverkauf der letzten Tage in eine kurzfristige Stabilisierungsphase übergehen. Der Kursrutsch sei jedoch noch nicht überstanden.Die Short-Szenarien: Unterhalb von 204,52 USD seien zunächst die Bären am Zug. Werde der Wert jetzt auch unter die Haltemarke bei 194,20 USD gedrückt, könnte eine Verkaufswelle bis 187,00 USD und darunter bis 183,50 USD belasten. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine Trendwende einsetzen und der ursprüngliche Aufwärtstrend reaktiviert werden. Falle der Wert dagegen auch unter die Unterstützung zurück, müsste man sich bereits auf einen mittelfristigen Einbruch bis 170,26 USD einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: