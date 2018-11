Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (21.11.2018/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Fast habe man den Eindruck, der US-Konzern sei dem Untergang geweiht. Der Aktienkurs von Apple habe in den vergangenen Tagen ein Tief nach dem anderen markiert. "Peak iPhone"-Ängste und der schwache Gesamtmarkt seien hauptverantwortlich. Ein neuer Deal, der gerade ausgehandelt werde, könnte allerdings richtungsweisend sein.Wie das "Wall Street Journal" berichte, befinde sich Apple in Verhandlungen mit dem Department of Veterans Affairs. Dabei gehe es darum, dass künftig 9 Mio. Veteranen ihre Gesundheitsdaten über die iOS-Health-App verwalten würden, wenn Apple und das zuständige Ministerium einen Deal abschließen würden.Die bisherige Einschätzung des "Aktionärs" zu Apple bleibe positiv. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau ein Kauf, auch wenn der Chart ein frisches Verkaufssignal generiert habe. Die nächste Auffangmarke warte bei 180 USD. Anleger sollten beim Einstieg aber nicht das gesamte Pulver verschießen, sondern auf mehrere Etappen mit nach unten gestaffelten Limits zukaufen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2018)Hinweis auf möglichen Interessenskonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link