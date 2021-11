Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,10 EUR +0,48% (03.11.2021, 15:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,18 EUR -0,23% (03.11.2021, 14:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,49 USD +0,31% (02.11.2021, 14:54)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Den seit Monaten anhaltenden Verzögerungen in den Lieferketten zum Trotz habe der US-Konzern im letzten Quartal einen Verkaufsrekord aufgestellt. Und das nicht mit dem iPhone oder der Apple Watch, sondern mit den MacBooks. Die Verkäufe des kalifornischen Unternehmens seien dabei sogar stärker gestiegen als der Laptop-Markt insgesamt.Laut einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Strategy Analytics habe Apple zwischen Juli und September mehr als 6,5 Mio. MacBooks verkauft. Das seien 10% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Konzern selbst veröffentliche keine Absatzzahlen zu einzelnen Geräten.Der globale Markt für Laptops sei nach Angaben von Strategy Analytics im dritten Quartal 2021 um 8% gewachsen. Apple sei in diesem Segment mit einem Marktanteil von 10% nur die Nummer vier. Die Führenden Lenovo (23%), hp (21%) und Dell (18%) hätten deutlich die Nase vorne.Ein Treiber für die hohen Absatzzahlen seien der Untersuchung zufolge u.a. höhere Rabatte gewesen, z.B. beim MacBook Air. Auch die Nachfrage nach den neuen MacBook-Pro-Modellen, die der Konzern im Oktober vorgestellt habe, scheine groß zu sein: Die Lieferzeit in Deutschland und den USA liege aktuell zwischen drei und fünf Wochen. Auf andere Apple-Produkte würden Kunden zum Teil dreimal so lange warten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Deri-vate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link