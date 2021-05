NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.2,1 Bio. USD Marktkapitalisierung - diesen Wert erreicht am gesamten Aktienmarkt nur ein Big Player und der heiße Apple. Der US-Konzern habe seine Stellung mit der Zwischenbilanz für das zweite Quartal eindrucksvoll untermauert. So sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 54% gestiegen, während der Gewinn sich mit 23,6 Mrd. USD sogar mehr als verdoppelt habe. Die Gründe für diese unglaubliche Erfolgsgeschichte lägen auf der Hand - die Nachfrage nach iPhones, iPads, Macs und Zubehör sei weiter hoch, dazu kämen spannende Zukunftsprojekte wie die AR-Headsets zur Darstellung künstlicher Hologramme oder ein autonomes Elektroauto. Diese Projekte würden perspektivisch weiterhin für jede Menge Wachstum sorgen und den Anlegern darüber hinaus großartiges Gewinnpotenzial eröffnen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)