Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe im vergangenen Quartal so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie noch nie zuvor. Satte 4,2 Mrd. USF habe Apple von April bis Juni ausgegeben und es dürfte in Zukunft noch mehr werden, denn laut Apple Finanzchef Luca Maestri solle dieser Trend weiterlaufen.Auf Produktseite sei die Strategie dabei klar. Das bekannte Ziel von Apple-CEO Tim Cook sei es, langfristig die primären Technologien der Produkte selbst zu entwickeln und herzustellen. Hierunter würden v.a. der Deal über Intels Modemsparte aber auch der Deal mit Dialog Semiconductor fallen. Mittlerweile habe Apple z.B. einen eigenen mobilen Prozessor und einen Bluetooth-Chip entwickelt. Doch auch die Services würden Milliarden schlucken. Hier müsse Apple insbesondere in qualitativ hochwertige Inhalte investieren, um gegen die Konkurrenten wie Google, Spotify oder Netflix zu bestehen.Langfristig wolle Apple durch die Investitionen weiter diversifizieren, seine Margen stärken und neue Wachstumsquellen anzapfen. Die ersten erfolgreichen Hardware-Entwicklungen würden zeigen, dass der Tech-Gigant nicht nur viel Geld ausgebe. Bei den Analysten würden die strategischen Investitionen daher auf wenig Widerspruch stoßen - insbesondere wenn sie mit noch höheren Aktienrückkäufen gepaart seien, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: