Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In den USA drohe dem Technologiekonzern Apple neuer Ärger. Der Smarthone-Gigant werde in mehreren Bundesstaaten der Verbrauchertäuschung verdächtigt. Das gehe aus einem Dokument hervor, welches dem Forschungs- und Informationszentrum Tech Transparency Project vorliege. Demnach stehe die Staatsanwaltschaft Texas kurz davor, gegen den iKonzern eine Klage zu erheben.Hintergrund der rechtlichen Auseinandersetzung seien mehrere Klagen von Verbrauchern im Zusammenhang mit iPhones. Nutzer würden darüber klagen, dass die Geräte mit älteren Batterien langsamer laufen würden. Weitere Einzelheiten seien nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme seitens des Konzerns beziehungsweise der Staatsanwaltschaft liege noch nicht vor.Derweil solle der japanische Apple-Blog Mac Otakara erfahren haben, dass die diesjährige Präsentation neuer iPhone-Modelle (Keynote) auf die zweite Oktoberhälfte verschoben werde. In den vorherigen Jahren habe Apple seine Produktvorstellung in den ersten beiden Septemberwochen abgehalten. Die Pandemie habe jedoch für Verzögerungen in der Produktion der neuen Modelle gesorgt. Das veranlasse den Konzern auch die Keynote zu verschieben.Die Apple-Aktie verliere im Zuge dieser Meldungen vorbörslich rund zwei Prozent. Bereits gestern habe der Wert fünf Prozent im Minus notiert. Eine kurzfristige Konsolidierung sei aber ohnehin nach der langen Rally überfällig gewesen. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie positiv gestimmt, denn operativ laufe es für das Unternehmen hervorragend.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.