Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Trendbruch - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) markierte im September 2020 ein Hoch bei 137,98 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Apple-Aktie auf ein Tief bei 103,10 USD konsolidiert. Am 22. Januar sei der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen. Einen Tag später habe der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 145,09 USD markiert. Seitdem befinde er sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei es am Freitag zu einem bullischen Reversal am Aufwärtstrend seit 21. September gekommen. Dieses Reversal sei gestern aber vollständig abverkauft worden. Die Aktie habe sogar das Tief vom Freitag bei 117,57 USD unterboten. Damit sei der Aufwärtstrend seit 21. September gebrochen.Dieser Trendbruch deute darauf hin, dass die Abwärtsbewegung in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen könnte. Zwar liege bei 113,81 USD mit dem EMA 200 schon die nächste wichtige Unterstützung, aber diese könnte zügig gebrochen werden. Anschließend wäre mit Abgaben in Richtung 103,10 USD oder sogar 98,68 USD zu rechnen. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie einen Widerstandsbereich, der bei 125,39 USD beginne und bis zum EMA 50 bei 128,04 USD reiche, überwinden. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wären weitere Gewinne in Richtung 137,89 USD und vielleicht sogar 145,09 USD möglich. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:99,57 EUR +1,34% (09.03.2021, 08:49)