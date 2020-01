Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut einem Bloomberg-Bericht plane der Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800) seine Produktion von A-Series-Prozessoren in diesem Quartal weiter zu steigern. Das könne nur eines heißen: Die Nachfrage nach Apple-Produkten sei über die Erwartungen hinaus angestiegen. Eine Meldung, die für die Apple-Aktie heute ein neues Allzeithoch bedeuten sollte.TSMC sei wohl einer der wichtigsten Zulieferer für Apple, denn der Konzern fertige die von Apple entwickelten A-Series-Prozessoren. Wenn also Berichte seitens TSMC-Insidern über eine höher als erwartete Nachfrage nach diesen Prozessoren im ersten Quartal veröffentlicht würden - schlage das Herz der Apple-Aktionäre höher.Denn die höhere Nachfrage signalisiere nicht nur, dass sich das iPhone 11 auch in Q1/2020 über die Erwartungen hinaus verkauft haben dürfte, sondern auch, dass tatsächlich ein Nachfolger des iPhone SE anstehen könnte. Die Massenfertigung des günstigen iPhones solle sogar bereits im Februar 2020 beginnen.Anleger sollten bei der Apple-Aktie dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: